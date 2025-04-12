«Трактор» отыгрался с 1:2 и победил минское «Динамо» в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

12 апреля, 16:22
«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина — 4:2.
Команды забили все голы в третьем периоде. У минчан отличились Илья Усов и Роман Горбунов. За хозяев шайбы забросили Александр Кадейкин, Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Артем Блажиевский.
«Трактор» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч команд состоится в Челябинске 14 апреля.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Кадейкин — 1 (Кэмпфер, Светлаков), 42:23 — 1:0. Усов — 1 (Бориков, Липский), 48:19 — 1:1. Горбунов — 4 (Мороз, Шипачев), 49:18 — 1:2. Шабанов — 4 (Ткачев, Светлаков), 59:06 — 2:2. Кравцов — 2 (Глотов), 59:24 — 3:2. Блажиевский — 4 (п.в., Робинсон, Светлаков), 59:28 — 4:2.
Вратари: Фукале (56:20 — 59:06) — Демченко (59:24 — 59:28).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (11+5+15) — 31 (7+16+8).
Судьи: Наумов, Юдаков.
12 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-0