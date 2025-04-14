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14 апреля, 20:07

«Трактор» в овертайме победил минское «Динамо» во втором матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

Сергей Ярошенко
Хоккеисты «Трактора» празднуют победу в матче против «Динамо» (Минск).
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» дома обыграл минское «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

У минчан по 2 очка набрали Илья Усов (1+1) и Виталий Пинчук (0+2), также голами отметились Николас Мелош и Егор Бориков. У хозяев 3 очка на счету Максима Шабанова (2+1), 2 очка на счету Григория Дронова (1+1), также шайбу забросил Стивен Кампфер.

«Трактор» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Минске 16 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мелош — 2 (Энас, Пинчук), 15:02 — 0:1. Усов — 2 (Брук, Пинчук), 17:04 — 0:2. Бориков — 6 (Тирни, Липский), 21:07 — 0:3. Шабанов — 5 (Телегин, Блажиевский), 29:37 — 1:3. Кэмпфер — 3 (Ткачев, Шабанов), 34:47 — 2:3. Шабанов — 6 (Дронов), 38:16 — 3:3. Дронов — 3 (Дэй), 69:57 — 4:3.

Вратари: Фукале — Демченко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 44 (14+15+11+4) — 26 (8+6+11+1).

Судьи: Белов, Гашилов.

14 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2-0

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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