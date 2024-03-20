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20 марта, 19:17

«Трактор» обыграл «Динамо» и теперь в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Трактор» — «Динамо» (Москва).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Трактор» дома победил московское «Динамо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:2.

Победу хозяевам принесли шайбы Антона Бурдасова, Семена Дер-Аргучинцева и Михаила Котляревского. Бурдасов и Дер-Аргучинцев также отдали по одной голевой передаче.

За бело-голубых отличились Джордан Уил и Артем Ильенко.

«Трактор» выиграл третий матч кряду (3-0) и теперь находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Уил — 2 (Гусев), 15:19 — 0:1. Бурдасов — 3 (Дер-Аргучинцев), 22:20 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 3 (бол., Яруллин, Бурдасов), 25:48 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Менелл), 31:51 — 2:2. Котляревский — 2, 45:23 — 3:2.

Вратари: Фукале — Моторыгин (56:26).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (7+12+6) — 33 (11+5+17).

Судьи: Беляев, Раминг.

20 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 3-0

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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