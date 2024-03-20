«Трактор» обыграл «Динамо» и теперь в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

«Трактор» дома победил московское «Динамо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:2. Победу хозяевам принесли шайбы Антона Бурдасова, Семена Дер-Аргучинцева и Михаила Котляревского. Бурдасов и Дер-Аргучинцев также отдали по одной голевой передаче. За бело-голубых отличились Джордан Уил и Артем Ильенко. «Трактор» выиграл третий матч кряду (3-0) и теперь находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: Уил — 2 (Гусев), 15:19 — 0:1. Бурдасов — 3 (Дер-Аргучинцев), 22:20 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 3 (бол., Яруллин, Бурдасов), 25:48 — 2:1. Ильенко — 3 (Кудрявцев, Менелл), 31:51 — 2:2. Котляревский — 2, 45:23 — 3:2. Вратари: Фукале — Моторыгин (56:26). Штраф: 6 — 8. Броски: 25 (7+12+6) — 33 (11+5+17). Судьи: Беляев, Раминг. 20 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. Счет в серии: 3-0