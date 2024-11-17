«Трактор» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября

«Трактор» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч транслируют каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Челябинска могут смотреть встречу на местном телеканале «ОТВ».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Динамо» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 челябинцы с 39 очками в 26 матчах лидируют в Восточной конференции, у динамовцев — четвертая строчка на «Западе» с 33 очками после 26 игр.

Матч «Трактор» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс