«Трактор» достиг договоренности о переходе американца Логана Дэя

«Трактор» объявил о достижении договоренности по переходу американского защитника Логана Дэя.

30-летний хоккеист на протяжении всей карьеры выступал в АХЛ.

— Логан Дэй — опытный хоккеист, за спиной которого победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает хорошими габаритами и бойцовскими качествами, у него высокий уровень игрового мышления, позволяющий делать разницу на льду. Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но уже полностью здоров и после оформления всех документов присоединится к «Трактору», — заявил генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.

В минувшем сезоне Дэй набрал 25 (6+19) очков в 54 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф на его счету 7 (2+5) результативных баллов в 15 играх.

Защитник с 2023 года выступал за «Херши Бэрс» — фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз».