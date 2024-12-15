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Сегодня, 16:52

«Трактор» достиг договоренности о переходе американца Логана Дэя

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» объявил о достижении договоренности по переходу американского защитника Логана Дэя.

30-летний хоккеист на протяжении всей карьеры выступал в АХЛ.

— Логан Дэй — опытный хоккеист, за спиной которого победный опыт в двух последних розыгрышах Кубка Колдера. Этот праворукий защитник обладает хорошими габаритами и бойцовскими качествами, у него высокий уровень игрового мышления, позволяющий делать разницу на льду. Логан пропустил начало сезона в АХЛ, но уже полностью здоров и после оформления всех документов присоединится к «Трактору», — заявил генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков.

В минувшем сезоне Дэй набрал 25 (6+19) очков в 54 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф на его счету 7 (2+5) результативных баллов в 15 играх.

Защитник с 2023 года выступал за «Херши Бэрс» — фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: ХК «Трактор»
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