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Сегодня, 14:33

«Трактор» готов обменять Робинсона, Сикьюру и Ткачева на дедлайне

Иван Богун
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Трактор» готов расстаться с нападающими Бадди Робинсоном, Диланом Сикьюрой и Владимиром Ткачевым в последний день работы рынка.

Челябинский клуб позиционирует этих игроков как доступных для сделок на дедлайне.

Робинсон выступает за «Трактор» с 2023 года. В этом сезоне на счету 33-летнего американца 10 (4+6) очков в 33 матчах.

Сикьюра перешел в клуб перед началом текущего сезона. 29-летний канадец сыграл в 28 встречах и набрал 15 (5+10) очков.

Ткачев играет за «Трактор» с 2021 года. В этом сезоне 31-летний россиянин провел 39 игр, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Трансферное окно в FONBET КХЛ закроется 27 декабря в 23:59 по московсокму времени.

Бадди Робинсон
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
ХК Трактор
Дилан Сикьюра
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