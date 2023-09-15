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Сегодня, 15:06

«Трактор» и «Автомобилист» выпустили специальную форму к дерби

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» и «Автомобилист» специально к Уральскому дерби выпустили лимитированную форму.

«Комплекты формы призваны выделить серию игр: они смелые и нестандартные, наполнены уральским характером. В форме используется фирменная графика — абстрактные орнаменты, напоминающие народный фольклор. На воротнике, рукавах и гамашах растянулся горный хребет», — говорится в публикации «Трактора».

Также клуб отмечает, что для формы были разработаны номера со «скалистым» настроением и дизайн внутреннего воротника с титулом противостояния — «Царь Горы». В отделке номеров можно заметить корону, а также перфорированный градиент с отверстиями в виде треугольных вершин гор.

В субботу, 16 сентября, «Трактор» примет «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Начало игры — в 14.30 мск.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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