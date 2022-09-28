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КХЛ

28 сентября, 19:14

«Трактор» дома победил «Куньлунь»

«Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» (3:1).

3 (2+1) набрал нападающий челябинцев Антона Бурдасова.

Это 7-я подряд домашняя победа «Трактора» над «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бурдасов — 5 (бол., Яруллин), 2:15 — 1:0. Калинин — 4 (бол., Бурдасов, Бывальцев), 8:39 — 2:0. Спроул — 2 (Фу, Лесли), 21:19 — 2:1. Бурдасов — 6 (Бывальцев, Калинин), 53:08 — 3:1.

Вратари: Проскуряков — Смит (57:49).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (17+10+4) — 16 (5+7+4).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

28 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
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