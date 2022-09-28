«Трактор» дома победил «Куньлунь»

28 сентября, 19:14
«Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» (3:1).
3 (2+1) набрал нападающий челябинцев Антона Бурдасова.
Это 7-я подряд домашняя победа «Трактора» над «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бурдасов — 5 (бол., Яруллин), 2:15 — 1:0. Калинин — 4 (бол., Бурдасов, Бывальцев), 8:39 — 2:0. Спроул — 2 (Фу, Лесли), 21:19 — 2:1. Бурдасов — 6 (Бывальцев, Калинин), 53:08 — 3:1.
Вратари: Проскуряков — Смит (57:49).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (17+10+4) — 16 (5+7+4).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
28 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.