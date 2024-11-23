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Сегодня, 13:00

«Трактор» — «Куньлунь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Трактор» и «Куньлунь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Трактора» Чарльз Робинсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Трактор» и «Куньлунь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Челябинске игру также транслирует канал «ОТВ».

Основные события игры «Трактора» и «Куньлуня» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах. Выступающий в Западной конференции «Куньлунь» провел 29 игр и набрал 23 очка.

21 ноября «Трактор» победил ЦСКА (5:2), а «Куньлунь» обыграл «Автомобилист» (2:1 Б).

Матч «Трактор» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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