«Трактор» и «Куньлунь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» и «Куньлунь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Челябинске игру также транслирует канал «ОТВ».

Основные события игры «Трактора» и «Куньлуня» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах. Выступающий в Западной конференции «Куньлунь» провел 29 игр и набрал 23 очка.

21 ноября «Трактор» победил ЦСКА (5:2), а «Куньлунь» обыграл «Автомобилист» (2:1 Б).

Матч «Трактор» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс