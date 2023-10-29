«Трактор» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Ткачева

«Трактор» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

За челябинскую команду по голу забили Максим Шабанов, Никита Тертышный, Чарльз Робинсон, а Владимир Ткачев отметился двумя заброшенными шайбами. У клуба из Пекина дубль оформил Девин Броссо.

«Трактор» одержал третью победу подряд в КХЛ и поднялся на 5-е место в турнирной таблице «Востока» (28 очков после 25 матчей). «Куньлунь» идет на 10-й позиции в таблице «Запада» (19 очков в 27 играх).

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Голы: Шабанов — 8 (Юртайкин, Ткачев), 0:28 — 1:0. Тертышный — 2 (Бауи), 2:20 — 2:0. Ткачев — 4 (бол., Шабанов, Телегин), 16:01 — 3:0. Броссо — 11 (Йип, Локхарт), 34:36 — 3:1. Броссо — 12 (бол., Меркли, Йип), 41:16 — 3:2. Ткачев — 5 (Антипин, Шабанов), 53:46 — 4:2. Робинсон — 3 (Калинин, Сошников), 56:21 — 5:2.

Вратари: Фукале — Джурасик.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 39 (21+5+13) — 26 (6+10+10).

Судьи: Кочетов, Степучев.

29 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей