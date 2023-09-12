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Сегодня, 15:00

«Трактор» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Лада» пройдет 12 сентября в 17:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» и «Лада» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на арене «Трактор» в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Трактор» — «Лада» можно с помощью подписки КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Жители Челябинска смогут увидеть матч в эфире местного телеканала «ОТВ». Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

Формальные события игры «Трактор» — «Лада» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Трактор» в данный момент занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции, имея на счету пять очков. «Лада» набрала лишь два очка и идет на последнем месте.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь РС 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 Динамо М 5 3 2 6
4 ЦСКА 5 2 3 5
5 Северсталь 3 2 1 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Сочи 5 2 3 4
9 Динамо Мн 4 2 2 4
10 Локомотив 4 2 2 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Автомобилист 5 3 2 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Амур 5 2 3 4
8 Сибирь 4 2 2 4
9 Адмирал 3 1 2 3
10 Нефтехимик 4 1 3 3
11 Барыс 5 0 5 3
12 Лада 4 1 3 2
Результаты / календарь
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13.09
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15.09
16.09
17.09
12.09 17:00
Трактор – Лада
 - : -
12.09 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 - : -
12.09 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
12.09 19:00
Ак Барс – Динамо Мн
 - : -
12.09 19:30
СКА – Спартак
 - : -
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