«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвертую победу в сезоне

Сегодня, 19:15
«Лада» обыграла «Трактор» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей забросили Глеб Булычев и Никита Аноховский, единственный гол хозяев на счету Семена Дер-Аргучинцева.
«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх. У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.
В следующем матче «Лада» примет на своей площадке ЦСКА 21 сентября. В этот же день «Трактор» встретится на выезде с «Сочи».
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|1
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|7
|5
|2
|11
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
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|5
|3
|2
|7
|8
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|7
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|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
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|7
|2
|5
|4
|11
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|7
|1
|6
|2
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|В
|П
|О
|1
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|6
|2
|13
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|5
|2
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|5
|1
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|4
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|8
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|4
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|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -