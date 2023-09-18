«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвертую победу в сезоне

«Лада» обыграла «Трактор» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей забросили Глеб Булычев и Никита Аноховский, единственный гол хозяев на счету Семена Дер-Аргучинцева.

«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх. У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем матче «Лада» примет на своей площадке ЦСКА 21 сентября. В этот же день «Трактор» встретится на выезде с «Сочи».