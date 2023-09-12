Голы Джозефса и Попугаева принесли «Ладе» победу над «Трактором»

Сегодня, 19:18
«Лада» на выезде обыграла «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Счет в игре в начале первого периода открыл форвард челябинского клуба Виталий Кравцов. Через 4 минуты нападающий «Лады» Скотт Космачук сравнял счет.
Во втором периоде команды не забили голов, а в третьем периоде отличились игроки клуба из Тольятти Трой Джозефс и Никита Попугаев.
«Лада» набрала 4 очка в пяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока». «Трактор» находится на пятой строчке с 5 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Кравцов — 2 (Шабанов, Блажиевский), 1:38 — 1:0. Космачук — 2 (бол., Демидов, Кугрышев), 5:20 — 1:1. Джозефс — 4 (Космачук, Кугрышев), 50:28 — 1:2. Попугаев — 2 (п.в., Алтыбармакян), 59:47 — 1:3.
Вратари: Фукале (58:36 — 59:47) — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 32 (14+8+10) — 29 (7+11+11).
Судьи: Раводин, Ромасько.
12 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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