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Сегодня, 16:27

«Трактор» разгромил «Ладу» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитник «Трактора» Логан Дэй.
Фото ХК Трактор
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«Трактор» на домашнем льду разгромил «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

Победу челябинцам принесли шайбы Виталия Кравцова, Владимира Жаркова, Стивена Кэмпфера, Григория Дронова и Василия Глотова.

Голкипер хозяев Зак Фукале отыграл на ноль, отразив 18 бросков по воротам.

«Трактор» (59 очков) после 44 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (37) идет десятой на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кравцов — 12 (Робинсон, Светлаков), 6:43 — 1:0. Жарков — 3 (Почивалов), 15:26 — 2:0. Кэмпфер — 6 (Рыков, Жарков), 23:26 — 3:0. Дронов — 7 (Рыков, Жарков), 30:05 — 4:0.
Глотов — 13 (бол., Светлаков, Шабанов), 43:09 — 5:0.

Вратари: Фукале — Трушков (Третьяк, 40:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 44 (20+14+10) — 18 (8+5+5).

Судьи: Васильев, Раминг.

7 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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