Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

«Трактор» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Трактор» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
Telegram Дзен

«Трактор» и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Начало матча на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Трактор» — «Лада» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска транслировать игру будет также канал «ОТВ».

Изучайте ключевые события и результат игры «Трактор» — «Лада» в нашем матч-центре.

«Трактор» провел 43 игры и набрал 57 очков, у «Лады» — 37 очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Челябинцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Автомобилист» (2:0), а тольяттинцы — «Барыс» (5:0).

Матч «Трактор» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
Читайте также
Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке в Нидерландах
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя