«Трактор» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 7 января

«Трактор» и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Начало матча на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Трактор» — «Лада» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска транслировать игру будет также канал «ОТВ».

Изучайте ключевые события и результат игры «Трактор» — «Лада» в нашем матч-центре.

«Трактор» провел 43 игры и набрал 57 очков, у «Лады» — 37 очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Челябинцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Автомобилист» (2:0), а тольяттинцы — «Барыс» (5:0).

Матч «Трактор» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс