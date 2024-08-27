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Сегодня, 15:15

«Трактор» — «Лада»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» сыграет с «Ладой» в Кубке губернатора Челябинской области 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стивен Кэмпфер (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» сыграет с «Ладой» в товарищеском матче Кубка губернатора Челябинской области во вторник, 27 августа. Встреча состоится на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ. Эфир — в 16.55 мск. Для жителей Челябинска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.55 по местному времени.

11-й розыгрыш предсезонного турнира пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа 2024 года. Участники: челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

Южноуральский хоккейный форум в Челябинске ведет свою историю с 2011 года. За это время состоялось 10 турниров.

Хоккей
ХК Лада
ХК Трактор
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