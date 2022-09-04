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КХЛ

4 сентября, 16:38

«Локомотив» переиграл на выезде «Трактор», голкипер Бочаров сделал первый «сухарь» в составе ярославцев

Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли со счетом 4:0.

Первый «сухарь» в сезоне сделал голкипер «Локо» Иван Бочаров.

Голами в составе победителей отметились Егор Аверин, Георгий Иванов, Алексей Елесин и Максим Шалунов.

Отметим, что тренерский штаб «Трактора» по ходу первого периода матча поменял основного вратаря команды Эмиля Гарипова. Вместо него в игру вступил Сергей Мыльников.

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«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Аверин — 1 (бол., Сергеев, Шалунов), 7:40 — 0:1. Иванов — 1 (Аверин, Алексеев), 14:27 — 0:2. Елесин — 1 (Алексеев, Коршков), 37:28 — 0:3. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 53:27 — 0:4.

Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) — Бочаров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 21 (8+7+6) — 23 (10+7+6).

Судьи: Сергеев, Соин.

4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Трактор
4
1
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