«Локомотив» переиграл на выезде «Трактор», голкипер Бочаров сделал первый «сухарь» в составе ярославцев

«Локомотив» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли со счетом 4:0. Первый «сухарь» в сезоне сделал голкипер «Локо» Иван Бочаров. Голами в составе победителей отметились Егор Аверин, Георгий Иванов, Алексей Елесин и Максим Шалунов. Отметим, что тренерский штаб «Трактора» по ходу первого периода матча поменял основного вратаря команды Эмиля Гарипова. Вместо него в игру вступил Сергей Мыльников. Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Аверин — 1 (бол., Сергеев, Шалунов), 7:40 — 0:1. Иванов — 1 (Аверин, Алексеев), 14:27 — 0:2. Елесин — 1 (Алексеев, Коршков), 37:28 — 0:3. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 53:27 — 0:4. Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) — Бочаров. Штраф: 4 — 8. Броски: 21 (8+7+6) — 23 (10+7+6). Судьи: Сергеев, Соин. 4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.