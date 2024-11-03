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Сегодня, 13:00

«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виталий Кравцов, игрок ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 15.50 по местному времени. Для жителей Ярославля трансляция игры будет доступна на телеканале «Первый Ярославский».

Матч «Трактор» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Локомотив (Ярославль)
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