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Сегодня, 16:36

Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить «Трактор»

Руслан Минаев
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«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей дубль оформил Максим Шалунов. Две голевые передачи отдал Артур Каюмов. У хозяев одну шайбу забросил Максим Шабанов.

«Локомотив» набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Трактор» с 57 очками расположился на 6-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Голы: Шалунов — 14 (Сергеев, Каюмов), 23:04 — 0:1. Полунин — 11 (Симашев, Тесанов), 33:52 — 0:2. Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 39:26 — 0:3. Шабанов — 19 (бол., Дронов), 54:09 — 1:3.

Вратари: Мыльников — Исаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (10+5+13) — 23 (7+10+6).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

7 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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