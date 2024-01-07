Дубль Шалунова помог «Локомотиву» победить «Трактор»

Сегодня, 16:36
«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей дубль оформил Максим Шалунов. Две голевые передачи отдал Артур Каюмов. У хозяев одну шайбу забросил Максим Шабанов.
«Локомотив» набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Трактор» с 57 очками расположился на 6-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Шалунов — 14 (Сергеев, Каюмов), 23:04 — 0:1. Полунин — 11 (Симашев, Тесанов), 33:52 — 0:2. Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 39:26 — 0:3. Шабанов — 19 (бол., Дронов), 54:09 — 1:3.
Вратари: Мыльников — Исаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (10+5+13) — 23 (7+10+6).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
7 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей