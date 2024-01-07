Трансляция игры КХЛ «Трактор» — «Локомотив» в Кинопоиске начнется в 14.15 мск 7 января

7 января челябинский «Трактор» на домашней ледовой арене имени Валерия Константиновича Белоусова примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Трактор» — «Локомотив» пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. В прямом эфире игру также покажут пользователям онлайн-сервиса Кинопоиск по подписке. Начало — в 14.15 мск.

Ключевые события противостояния «Трактор» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» тренера Алексея Заварухина находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками. «Локомотив» Игоря Никитина располагается на первом месте с 66 баллами на «Западе».

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