«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в матче FONBET Кубка Блинова в четверг, 22 августа. Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Хоккейный», трансляция начнется за 10 минут до игры.

В предсезонном турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Команды играют по круговой системе, матчи проходят на «G-Drive Арене» в Омске. В 2023 году победителем соревнования стал «Барыс».

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе он выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.