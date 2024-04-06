Голкипер «Трактора» Фукале не сыграет в третьем матче серии против «Локомотива»

Стали известны составы «Локомотива» и «Трактора» на третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина.

Вратарь челябинского клуба Зак Фукале не попал в заявку на игру. 28-летний канадец пропустит второй матч подряд: он получил повреждение после столкновения с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой встрече серии.

Составы команд на третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив»:

«Трактор»:

Вратари: Мыльников, Бутеец

1-е звено: Родуолд, Робинсон, Котляревский, Карпухин, Телегин.

2-е звено: Шабанов, Ткачев, Юртайкин, Яруллин, Антипин.

3-е звено: Бурдасов, Дер-Аргучинцев, Кравцов, Дронов, Блажиевский.

4-е звено: Сошников, Шаров, Жарков, Щучинов, Рыков.

«Локомотив»:

Вратари: Исаев, Мельничук.

1-е звено: Каюмов, Шалунов, Тесанов, Рафиков, Сергеев.

2-е звено: Кирьянов, Андронов, Березкин, Гернат, Черепанов.

3-е звено: Никулин, Иванов, Алексеев, Елесин, Береглазов.

4-е звено: Аверин, Красковский, Симашев, Бут, Симашев.

Третий матч серии «Трактор» — «Локомотив» пройдет в субботу, 6 апреля в Челябинске. Начало — в 14.30 мск. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-0.