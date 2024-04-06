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Сегодня, 13:00

«Трактор» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Трактор» и «Локомотив» сыграют 6 апреля в плей-офф КХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Трактор» и «Локомотив» 6 апреля в Челябинске встретятся в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина-2024. Игра пройдет на ледовой арене имени Валерия Константиновича Белоусова и начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Трактор» — «Локомотив» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 14.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следите за ключевыми событиями матча плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Локомотивом» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 2-0 в пользу команды главного тренера Игоря Никитина. Ранее, 4 апреля, «Локо» на своем льду обыграл в овертайме «Трактор» (3:2 ОТ).

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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