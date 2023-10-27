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27 октября, 19:17

«Трактор» победил «Магнитку» — клуб из Магнитогорска проиграл 4-й матч подряд

Руслан Минаев
«Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск).
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев забили Сергей Телегин, Антон Бурдасов, Илья Карпухин, Семен Дер-Аргучинцев и Артем Блажиевский. У гостей шайбу забросил Павел Акользин.

«Трактор» с 26 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице «Востока». У «Магнитки» 32 очка и 2-е место «Востока».

В следующем матче «Трактор» примет «Куньлунь» 29 октября. «Металлург» отправится в гости к «Ладе» в этот же день.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Акользин — 8 (Карпов, Яковлев), 3:32 — 0:1. Телегин — 1 (Шабанов, Ткачев), 8:38 — 1:1. Бурдасов — 7 (Кравцов, Антипин), 21:05 — 2:1. Карпухин — 1 (Шаров, Котляревский), 23:53 — 3:1. Дер-Аргучинцев — 9 (Бурдасов, Кравцов), 33:45 — 4:1. Блажиевский — 2 (мен., п.в., Шаров), 58:44 — 5:1.

Вратари: Подскребалин — Загидулин (Набоков, 23:53, 43:14 — 44:42, 57:23 — 58:44).

Штраф: 17 — 27.

Броски: 31 (5+16+10) — 22 (7+6+9).

Судьи: Гофман, Спирин.

27 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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