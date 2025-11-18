«Трактор» и «Металлург» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата НХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Трактор» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Металлург Мг

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Челябинске игру также будет показывать канал «ОТВ», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 27 матчах. «Трактор» провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 очко.

Матч «Трактор» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс