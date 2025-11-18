«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Гру

fell62 Дерби Челябинской обьласти ))) 18.11.2025

Давлет Нурпиисов 16 !!!поражений! Идм дальше:rofl::muscle: 18.11.2025

Chegevara. Иди спи 18.11.2025

Сон Морфей Чумавозов уделали! 18.11.2025

bvp Отличный матч. 18.11.2025

Lars Berger Классный матч. Чем-то напомнил недавний СКА - Металлург - 4:3, но теперь уже "Магнитка" выступила в роли армейцев... Вели 4:1 и удержали победу. 18.11.2025

Дмитрий Ещё бы он выиграл! Смешно. Тренер в финал вывел , а тут не договорились 18.11.2025

За спорт! Молодцы! 18.11.2025