18 ноября, 19:10

«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Гру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ХК «Металлург»

«Трактор» дома уступил «Металлургу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:4.

Победу гостям принесли голы Романа Канцерова, Руслана Исхакова, Александра Сиряцкого и Валерия Орехова. 3 (1+2) очка у хозяев набрал Джошуа Ливо. По одной шайбе забросили Михаил Григоренко и Григорий Дронов.

«Трактор» провел первый матч после отставки главного тренера команды Бенуа Гру. Команда потерпела третье поражение подряд и с 31 очком занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Бенуа Гру.Еще одна шоковая отставка в КХЛ. Канадский тренер Гру просто сбежал из Челябинска

«Металлург» (44 очка) продолжает лидировать на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Металлург Мг

Источник: Таблица КХЛ
9

  • fell62

    Дерби Челябинской обьласти )))

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    16 !!!поражений! Идм дальше:rofl::muscle:

    18.11.2025

  • Chegevara.

    Иди спи

    18.11.2025

  • Сон Морфей

    Чумавозов уделали!

    18.11.2025

  • bvp

    Отличный матч.

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Классный матч. Чем-то напомнил недавний СКА - Металлург - 4:3, но теперь уже "Магнитка" выступила в роли армейцев... Вели 4:1 и удержали победу.

    18.11.2025

  • Дмитрий

    Ещё бы он выиграл! Смешно. Тренер в финал вывел , а тут не договорились

    18.11.2025

  • За спорт!

    Молодцы!

    18.11.2025

  • True Timati

    Жара в Челябинске! Классный матч!

    18.11.2025

    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    ХК Трактор
    Бенуа Гру
