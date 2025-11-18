«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Гру

18 ноября, 19:10
«Трактор» дома уступил «Металлургу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:4.
Победу гостям принесли голы Романа Канцерова, Руслана Исхакова, Александра Сиряцкого и Валерия Орехова. 3 (1+2) очка у хозяев набрал Джошуа Ливо. По одной шайбе забросили Михаил Григоренко и Григорий Дронов.
«Трактор» провел первый матч после отставки главного тренера команды Бенуа Гру. Команда потерпела третье поражение подряд и с 31 очком занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
«Металлург» (44 очка) продолжает лидировать на «Востоке».
fell62
Дерби Челябинской обьласти )))
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
16 !!!поражений! Идм дальше:rofl::muscle:
18.11.2025
Chegevara.
Иди спи
18.11.2025
Сон Морфей
Чумавозов уделали!
18.11.2025
bvp
Отличный матч.
18.11.2025
Lars Berger
Классный матч. Чем-то напомнил недавний СКА - Металлург - 4:3, но теперь уже "Магнитка" выступила в роли армейцев... Вели 4:1 и удержали победу.
18.11.2025
Дмитрий
Ещё бы он выиграл! Смешно. Тренер в финал вывел , а тут не договорились
18.11.2025
За спорт!
Молодцы!
18.11.2025
True Timati
Жара в Челябинске! Классный матч!
18.11.2025