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«Трактор» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Трактор» и «Металлург» сыграют в чемпионате КХЛ 5 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск», федеральном телеканале и сайте «Матч ТВ», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут челябинский канал «ОТВ» и магнитогорский канал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 54 игры, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У обладателя Кубка Гагарина-2024 «Металлурга» — 66 очков после 52 игр и пятая строчка на «Востоке».

Матч «Трактор» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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