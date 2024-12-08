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Сегодня, 19:22

«Трактор» нарушил регламент в матче с «Северсталью» и может быть оштрафован на 300 тысяч рублей

Иван Богун
Корреспондент
«Трактор» нарушил регламент в матче с «Северсталью».
Фото ХК «Трактор»
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В матче FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Трактор» (2:1) за челябинцев дебютировал белорусский защитник Доминик Миканович. 19-летний хоккеист заявлен лимитчиком, что нарушает правила заявки российского клуба КХЛ на отдельно взятый матч.

Статья 42 Спортивного регламента КХЛ предписывает, что клуб может дополнительно внести в заявку на матч сверх лимита в 18 полевых игроков двух молодых хоккеистов (одного до 19 лет включительно, второго — до 20 лет включительно), имеющих право выступать за национальные сборные России по хоккею.

Обладающий спортивным гражданством Белоруссии таковым не является. За данное нарушение челябинский клуб, согласно п. 3 статьи 30 Дисциплинарного регламента, может быть наказан штрафом в размере 300 тысяч рублей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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