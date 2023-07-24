«Трактор» назвал состав на предсезонные сборы

Сегодня, 10:31
Челябинский «Трактор» огласил имена 38 хоккеистов, которые примут участие в предсезонных сборах.
Вратари: Сергей Мыльников, Зак Фукале, Вячеслав Бутеец, Тимур Нарудинов, Никита Подскребалин, Руслан Хажеев.
Защитники: Роберт Хэмилтон, Артем Бородкин, Виктор Антипин, Александр Шепелев, Александр Кирпичников, Евгений Петриков, Альберт Яруллин, Сергей Телегин, Алексей Савельев, Артём Блажиевский, Илья Карпухин, Артем Щучинов, Петр Ясинский.
Нападающие: Иван Стежкин, Егор Попов, Александр Рыков, Максим Махрин, Александр Шаров, Владимир Жарков, Сергей Калинин, Михаил Горюнов-Рольгизер, Максим Шабанов, Михаил Котляревский, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Виталий Кравцов, Андрей Чибисов, Семен Дер-Аргучинцев, Никита Тертышный, Никита Сошников, Руслан Агламзянов, Ярослав Яппаров.
В минувшем сезоне клуб занял девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 встречах. Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.