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Сегодня, 14:19

«Трактор» не будет продлевать контракты с помощниками главного тренера Гатиятулина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что челябинский клуб не будет продлевать контракты с помощниками главного тренера команды Анвара Гатиятулина по итогам заседания совета директоров.

«Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым», — приводит слова Савина ТАСС.

Челябинский клуб по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

Источник: https://tass.ru/sport/17578785
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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