«Трактор» и «Нефтехимик» сыграют в чемпионате КХЛ 5 ноября

«Трактор» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 ноября. Начало матча на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Нефтехимик

Трансляцию игры «Трактор» — «Нефтехимик» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска также транслирует игру канал «ОТВ».

Изучайте ключевые события и результат игры «Трактор» — «Нефтехимик» в нашем матч-центре.

«Трактор» провел 23 матча и набрал 27 очков, у «Нефтехимика» 23 очка в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. Челябинцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Сибирь» (4:3), а нижнекамцы — победили «Барыс» (5:2).