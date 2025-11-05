Видео
5 ноября, 14:30

«Трактор» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Трактор» и «Нефтехимик» сыграют в чемпионате КХЛ 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 ноября. Начало матча на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Нефтехимик

Трансляцию игры «Трактор» — «Нефтехимик» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска также транслирует игру канал «ОТВ».

Изучайте ключевые события и результат игры «Трактор» — «Нефтехимик» в нашем матч-центре.

«Трактор» провел 23 матча и набрал 27 очков, у «Нефтехимика» 23 очка в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26. Челябинцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Сибирь» (4:3), а нижнекамцы — победили «Барыс» (5:2).

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
