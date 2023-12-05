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5 декабря, 15:45

«Трактор» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» в Кинопоиске начнется в 16.50 мск 5 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»
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5 декабря «Трактор» дома на одноименной ледовой арене им. Валерия Константиновича Белоусова сыграет против «Нефтехимика» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Челябинск. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.50 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Нефтехимик» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» с 44 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» с 36 баллами находится на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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