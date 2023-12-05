Трансляция игры КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» в Кинопоиске начнется в 16.50 мск 5 декабря

5 декабря «Трактор» дома на одноименной ледовой арене им. Валерия Константиновича Белоусова сыграет против «Нефтехимика» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Челябинск. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.50 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Нефтехимик» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» с 44 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» с 36 баллами находится на 10-й строчке на Востоке.

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