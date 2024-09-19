Гол Светлакова принес «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»

«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе челябинцев голы забили Максим Шабанов, Александр Шаров и Андрей Светлаков. У «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Александр Дергачев.

«Трактор» набрал девять очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет на третьей строчке с восьмью баллами.

В следующем матче «Трактор» примет «Спартак», а «Нефтехимик» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Металлургом».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Шабанов — 5 (буллит), 4:52 — 1:0. Жукенов — 1 (Лещенко, Ди), 25:21 — 1:1. Дергачев — 2 (Сериков, Лещенко), 27:23 — 1:2. Шаров — 2 (Жарков), 41:52 — 2:2. Светлаков — 2 (Робинсон, Котляревский), 45:04 — 3:2.

Вратари: Фукале — Загидулин (58:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (14+10+17) — 34 (12+9+13).

Судьи: Ромасько, Соин.

19 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.