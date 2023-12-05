Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:19

«Трактор» обыграл «Нефтехимик»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Альберт Яруллин. Единственную шайбу у гостей забросил Андрей Белозеров.

«Трактор» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке. Клуб из Нижнекамска потерпел 6-е поражение подряд.

7 декабря «Трактор» примет СКА, «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Ладой» 7-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Юртайкин — 6 (Шабанов, Ткачев), 0:25 — 1:0. Шаров — 3 (Яруллин, Котляревский), 11:49 — 2:0. Белозеров — 12 (Кашников), 21:02 — 2:1. Карпухин — 2 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 38:12 — 3:1. Робинсон — 6 (Яруллин), 49:10 — 4:1.

Вратари: Подскребалин — Долганов.

Штраф: 13 — 12.

Броски: 44 (14+16+14) — 23 (11+6+6).

Судьи: Кочетов, Наумов.

5 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7182 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
1
Обсудить
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
«Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ЦСКА обыграл на выезде «Магнитку»

СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту» и прервал серию из 11 побед