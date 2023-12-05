«Трактор» обыграл «Нефтехимик»

«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев ассистентский дубль оформил Альберт Яруллин. Единственную шайбу у гостей забросил Андрей Белозеров.

«Трактор» набрал 46 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 36 очками — на 10-й строчке. Клуб из Нижнекамска потерпел 6-е поражение подряд.

7 декабря «Трактор» примет СКА, «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Ладой» 7-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Юртайкин — 6 (Шабанов, Ткачев), 0:25 — 1:0. Шаров — 3 (Яруллин, Котляревский), 11:49 — 2:0. Белозеров — 12 (Кашников), 21:02 — 2:1. Карпухин — 2 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 38:12 — 3:1. Робинсон — 6 (Яруллин), 49:10 — 4:1.

Вратари: Подскребалин — Долганов.

Штраф: 13 — 12.

Броски: 44 (14+16+14) — 23 (11+6+6).

Судьи: Кочетов, Наумов.

5 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7182 зрителя.