«Нефтехимик» на выезде победил «Трактор»

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей по две шайбы забросили Евгений Митякин и Андрей Белозеров. У хозяев по одному разу отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс.

«Нефтехимик» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции, «Трактор» идет на шестой строчке. Обе команды набрали по 27 очков в 24 матчах, нижнекамцы опережают челябинцев по дополнительным показателям.

«Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Салавата Юлаева», а «Трактор» встретится на выезде с «Адмиралом».