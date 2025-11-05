Видео
5 ноября, 19:17

«Нефтехимик» на выезде победил «Трактор»

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей по две шайбы забросили Евгений Митякин и Андрей Белозеров. У хозяев по одному разу отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Джордан Гросс.

«Нефтехимик» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции, «Трактор» идет на шестой строчке. Обе команды набрали по 27 очков в 24 матчах, нижнекамцы опережают челябинцев по дополнительным показателям.

«Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Салавата Юлаева», а «Трактор» встретится на выезде с «Адмиралом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 17:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Нефтехимик
1

  • Saypin

    А где великий вратарь Мыльников?

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Нефтехимик
    ХК Трактор
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя