«Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января

«Трактор» примет «Нефтехимик» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 9 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Трактор» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Челябинска и Челябинской область смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начнется эфира — в 18.50 по местному времени.

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