«Трактор» обменял форварда Шарова в «Куньлунь»

«Трактор» объявил об обмене нападающего Александра Шарова. Форвард перешел в «Куньлунь» в обмен на денежную компенсацию.

«Первая часть чемпионата показала, что команде для решения самых высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определенный ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова», — цитирует пресс-служба «Трактора» генерального менеджера клуба Алексея Волкова.

Шаров в этом сезоне набрал 8 (5+3) очков в 34 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне на счету 29-летнего россиянина 8 (5+3) очков в 63 играх.