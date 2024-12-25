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Сегодня, 15:30

«Трактор» обменял Котляревского в «Северсталь» на Коростелева

Алина Савинова
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«Трактор» и «Северсталь» совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Состав «Трактора» пополнил нападающий Никита Коростелев, в обратном направлении проследовал форвард Михаил Котляревский. Отмечается, что в сделке также задействованы защитники Артем Щучинов (перешел в «Северсталь») и Глеб Иванов (отправился в «Трактор»).

Генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков заявил, что решение по обмену было непростым. Он поблагодарил Котляревского за игру в составе черно-белых и отметил, что такие качества Коростелева, как бросок, игровое мышление и голевое чутье, сделают «Трактор» сильнее.

В нынешнем сезоне 27-летний Коростелев провел 34 матча и набрал 23 (13+10) очка. 27-летний Котляревский сыграл 36 встреч, заработав 18 (9+9) результативных баллов.

Источник: https://t.me/hctraktor/25631
Михаил Котляревский
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
Никита Коростелев
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