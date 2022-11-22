Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 ноября, 17:12

«Трактор» подписал контракт с канадцем Хэмилтоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Челябинский «Трактор» подписал соглашение с канадским защитником Робертом Хэмилтоном до конца сезона-2023/24.

«В лице защитника Роберта Хэмилтона «Трактор» получает игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно — в своей зоне. Нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков. Последние пять сезонов Хэмилтон провел в АХЛ и в двух из них близко подбирался к рубежу в 30 очков. Уже в конце этой недели он прибудет в расположение команды», — приводит слова генерального директора Ивана Савина пресс-служба клуба.

Большую часть своей карьеры Хэмилтон провел в АХЛ, где выступал за «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз». В общей сложности в лиге защитник сыграл 220 матчей и набрал 91 (19+72) очко при показателе полезности «+25». Личный рекорд результативности в АХЛ для новичка черно-белых — 29 (7+22) очков в 54 матчах за «Стоктон» (2018/19).

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46585-robert-khemilton-v-traktore/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
4
0
Читайте также
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Коньков заявил, что СКА нужно возвращать свою уверенность

СКА обменял защитника Гранта в «Барыс» на денежную компенсацию