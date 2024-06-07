Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:07

«Трактор» подписал контракт с канадским форвардом Сикурой

Telegram Дзен

«Трактор» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Диланом Сикурой, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/24 Сикура выступал за шведский «Шеллефтео», в котором провел 49 встреч и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».

Также 29-летний форвард имеет опыт выступлений в НХЛ. Он играл за такие команды, как: «Чикаго», «Колорадо» и «Вегас». На драфте НХЛ в 2014 году Сикура был выбран «Блэкхоукс» под 178-м номером.

В завершившемся сезоне челябинская команда уступила в полуфинале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии до четырех побед.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Дилан Сикура
0
Читайте также
Защитник ЦСКА Ханлан прокомментировал победу команды в Единой лиге ВТБ
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Плющев: «Радулов — это мастер, но, скажем так, со своими некоторыми комплексами»

«Автомобилист» подписал новый трехлетний контракт с защитником Зборовским