«Трактор» подписал контракт с канадским форвардом Сикурой

«Трактор» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Диланом Сикурой, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/24 Сикура выступал за шведский «Шеллефтео», в котором провел 49 встреч и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».

Также 29-летний форвард имеет опыт выступлений в НХЛ. Он играл за такие команды, как: «Чикаго», «Колорадо» и «Вегас». На драфте НХЛ в 2014 году Сикура был выбран «Блэкхоукс» под 178-м номером.

В завершившемся сезоне челябинская команда уступила в полуфинале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» со счетом 0-4 в серии до четырех побед.