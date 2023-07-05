«Трактор» представил тренерский штаб команды на сезон-2023/24

Сегодня, 12:12
«Трактора» объявил тренерский штаб команды на сезон-2023/24.
Помогать главному тренеру Анвару Гатиятулину будут шесть новых специалистов. Из прошлого тренерского штаба Гатиятулина в команде остались только Владимир Гапонов и Олег Приданников. Кирилл Гарифуллин в сезоне-2022/23 работал с «Челметом».
Тренерский штаб «Трактора»:
Анвар Гатиятулин — главный тренер
Алексей Заварухин — ассистент главного тренера
Валерий Кулибаба — ассистент главного тренера
Александр Макрицкий — ассистент главного тренера
Петер Шкрабел — тренер по вратарям
Денис Богданов — тренер по ОФП
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП
Владимир Гапонов — видеотренер
Олег Приданников — тренер по развитию игроков.