«Трактор» продлил контракт с воспитанником клуба вратарем Мыльниковым

Вратарь Сергей Мыльников продлил контракт с «Трактором».

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25.

Мыльников — воспитанник челябинского клуба. Голкипер прошел всю вертикаль от школы до главной команды. В 2018 году в составе «Белых Медведей» стал бронзовым призером Кубка Харламова.

В прошедшем сезоне 23-летний Мыльников записал в актив первый «сухарь» в КХЛ, сыграв на ноль в выездном матче против ярославского «Локомотива». В регулярном чемпионате лиги он провел 29 матчей, в которых одержал 9 побед с процентом отраженных бросков 92,1.