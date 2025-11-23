«Трактор» расторг контракт с голкипером Дригером

«Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером. Договор с 31-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон. «Спасибо за работу, Крис. Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы челябинцев. Голкипер присоединился к команде перед началом сезона-2025/26. Он провел в FONBET Чемпионате КХЛ 23 матча, одержал восемь побед при 89.7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05.

pupkov5656 А компенсации сВолкова чтобы думал своей тыквой кого брать! 23.11.2025

Братчанин раз такой плохой вратарь - за что поблагодарили? лицемеры... 23.11.2025

Сон Морфей В итоге Гру сбежал из-за несогласных покупок игроков в том числе, и сам Трактор Дригера под сраку и пнули. Весело. Ладно, Евгений Корешков сейчас порядок наведёт, знаковый хоккеист для Южного Урала. Челябинску удачи, но не с Магниткой) а Запад и куриц громите хоть сколько)) 23.11.2025

Вот и сказочке конец!) Неожиданно))) 23.11.2025

Сергей Богданов Все верно, только решение это напрашивалось еще месяц-полтора назад. 23.11.2025