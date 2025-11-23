Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:29

«Трактор» расторг контракт с голкипером Дригером

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером.

Договор с 31-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон.

«Спасибо за работу, Крис. Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы челябинцев.

Голкипер присоединился к команде перед началом сезона-2025/26. Он провел в FONBET Чемпионате КХЛ 23 матча, одержал восемь побед при 89.7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05.

Источник: ХК «Трактор»
6

  • pupkov5656

    А компенсации сВолкова чтобы думал своей тыквой кого брать!

    23.11.2025

  • Братчанин

    раз такой плохой вратарь - за что поблагодарили? лицемеры...

    23.11.2025

  • Сон Морфей

    В итоге Гру сбежал из-за несогласных покупок игроков в том числе, и сам Трактор Дригера под сраку и пнули. Весело. Ладно, Евгений Корешков сейчас порядок наведёт, знаковый хоккеист для Южного Урала. Челябинску удачи, но не с Магниткой) а Запад и куриц громите хоть сколько))

    23.11.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Неожиданно)))

    23.11.2025

  • Сергей Богданов

    Все верно, только решение это напрашивалось еще месяц-полтора назад.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Читалось... Вообще никакущий.

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Крис Дригер
    КХЛ
    ХК Трактор
    Читайте также
    Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
    Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
    Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
    Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
    Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
    В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
    Популярное видео
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя