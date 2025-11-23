«Трактор» расторг контракт с голкипером Дригером

Сегодня, 16:29
«Трактор» объявил о расторжении контракта с вратарем Крисом Дригером.
Договор с 31-летним канадцем расторгнут по соглашению сторон.
«Спасибо за работу, Крис. Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы челябинцев.
Голкипер присоединился к команде перед началом сезона-2025/26. Он провел в FONBET Чемпионате КХЛ 23 матча, одержал восемь побед при 89.7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05.
pupkov5656
А компенсации сВолкова чтобы думал своей тыквой кого брать!
23.11.2025
Братчанин
раз такой плохой вратарь - за что поблагодарили? лицемеры...
23.11.2025
Сон Морфей
В итоге Гру сбежал из-за несогласных покупок игроков в том числе, и сам Трактор Дригера под сраку и пнули. Весело. Ладно, Евгений Корешков сейчас порядок наведёт, знаковый хоккеист для Южного Урала. Челябинску удачи, но не с Магниткой) а Запад и куриц громите хоть сколько))
23.11.2025
Вот и сказочке конец!)
Неожиданно)))
23.11.2025
Сергей Богданов
Все верно, только решение это напрашивалось еще месяц-полтора назад.
23.11.2025
Lars Berger
Читалось... Вообще никакущий.
23.11.2025