«Салават Юлаев» победил «Трактор»

«Салават Юлаев» всухую победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы выиграли на выезде со счетом 3:0.

Голами отметились Шакир Мухамадуллин, Михаил Науменков и Павел Коледов.

В составе «Трактора» в этой встрече дебютировал голкипер Эндрю Хэммонд.

«Салават Юлаев» с 14 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» 10 очков и восьмая позиция на Востоке.

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«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Алалыкин), 13:05 — 0:1. Науменков — 1 (Бочаров, Кадейкин), 24:16 — 0:2. Коледов — 1 (Кадейкин, Шмелев), 51:13 — 0:3.

Вратари: Хэммонд — Кареев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (5+11+9) — 26 (18+4+4).

Судьи: Соин, Юдаков.

30 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6215 зрителей.