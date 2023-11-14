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Сегодня, 19:13

«Салават Юлаев» на выезде одержал победу над «Трактором»

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У клуба из Уфы голами отметились Николай Кулемен, Егор Сучков, Александр Шаров и Иван Дроздов. За челябинскую команду шайбы забросили Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Сергей Телегин.

По два очка (1+1) в этой встрече набрали Шабанов и Кулемин. На счету Карпухина 2 результативные передачи.

«Салават» с 37 очками после 30 игр располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Трактора» 35 очков в 30 встречах и седьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Шабанов — 13 (Юртайкин, Ткачев), 0:28 — 1:0. Кулемин — 6 (Пустозеров, Гуськов), 6:15 — 1:1. Сучков — 6, 21:55 — 1:2. Шаров — 7 (В. Лещенко, Ефремов), 35:16 — 1:3. Кравцов — 7 (Карпухин), 39:50 — 2:3. Дроздов — 8 (бол., Кулемин, Ливо), 42:54 — 2:4. Телегин — 2 (Карпухин, Шабанов), 50:07 — 3:4.

Вратари: Подскребалин — Самонов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (7+7+11) — 27 (12+13+2).

Судьи: Акузовский, Беляев.

14 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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