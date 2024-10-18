Сегодня, 15:30
«Трактор» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ», трансляция начнется за 10 минут до старта игры. Также прямой эфир проведут канал «ОТВ» в Челябинске и «БСТ» в Уфе для жителей этих регионов.
С ключевыми событиями игры «Трактор» — «Салават Юлаев» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
«Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции с 24 очками в 16 матчах. «Салават Юлаев» набрал 16 очков в 13 играх. провел 13 матчей и заработал 16 баллов.
Соперники дважды встречались в регулярном чемпионате-2024/25, оба раза победил «Салават» — 2:1 Б и 5:3. В предыдущем сезоне «Трактор» выбил уфимцев в первом раунде плей-офф (4-2).
Матч «Трактор» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12