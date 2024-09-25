Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

«Трактор» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Трактор» и «Салават» сыграют в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Трактор» и «Салават Юлаев» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в среду, 25 сентября. Игру примет ледовая арена «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать матч «Трактор» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все игры сезона КХЛ также показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).

Кроме того, матч «Трактор» — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажут челябинский телеканал «ОТВ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) и уфимском телеканале «БСТ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) для жителей этих городов.

Следите за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Салават Юлаев» в нашем матч-центре.

«Трактор» и «Салават Юлаев» в этом регулярном чемпионате провели по 7 матчей и набрали по 10 очков.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
«Манчестер Сити» потерял Родри на длительный срок из-за разрыва связок
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Сегодня
Вчера
Неделя