«Трактор» и «Салават Юлаев» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в среду, 25 сентября. Игру примет ледовая арена «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать матч «Трактор» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все игры сезона КХЛ также показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).

Кроме того, матч «Трактор» — «Салават Юлаев» в прямом эфире покажут челябинский телеканал «ОТВ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) и уфимском телеканале «БСТ» (начало эфира в 18.50 по местному времени) для жителей этих городов.

Следите за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Салават Юлаев» в нашем матч-центре.

«Трактор» и «Салават Юлаев» в этом регулярном чемпионате провели по 7 матчей и набрали по 10 очков.