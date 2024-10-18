«Трактор» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» одержал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.

В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».