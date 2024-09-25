«Трактор» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

4 очка набрал Шелдон Ремпал. Канадец забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Еще по разу отличились Нэйтан Тодд, Александр Шаров и Александр Хмелевский. Дубль у челябинцев оформил Александр Кадейкин. Еще одну шайбу забросил Михаил Котляревский.

Видео самых ярких моментов и голов матча опубликована на Youtube-канале КХЛ.

«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».