Сегодня, 20:20
«Трактор» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Челябинске 17 января и завершилась победой гостей — 1:0 Б.
Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Северсталь» (59 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 51 матча. Череповчане одержали шестую победу подряд.
«Трактор» (62) после 53 игр идет шестым на «Востоке».
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